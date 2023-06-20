اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على موظف اختلس 4 ملايين جنيه من شركة بالجيزة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:29 م
القبض على موظف اختلس 4 ملايين جنيه من شركة بالجيزة سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامه بإختلاس أموال الشركة ، قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (4 مليون جنيه) محل عمله والإستيلاء عليها "دون وجه حق" بزعم دفعها عمولات ومصاريف لبعض الأشخاص المُتعاملين مع الشركة "على خلاف الحقيقة" .

 

الأمر الذى مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت (4 مليون جنيه) جراء ممارسة نشاطه الإجرامى وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


اختلاس

جرائم اختلاس

اخبار الحوادث

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة