القبض على موظف اختلس 4 ملايين جنيه من شركة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامه بإختلاس أموال الشركة ، قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (4 مليون جنيه) محل عمله والإستيلاء عليها "دون وجه حق" بزعم دفعها عمولات ومصاريف لبعض الأشخاص المُتعاملين مع الشركة "على خلاف الحقيقة" .

الأمر الذى مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت (4 مليون جنيه) جراء ممارسة نشاطه الإجرامى وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.