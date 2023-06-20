السجن المشدد 7 سنوات لمتهم باستعراض القوة مع شقيقين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ج" 35 سنة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه باستعراض القوة مع المجنى عليهما 'م.خ.ق' وشقيقه "ح.خ.ق"، وأحداث عاهة بالمجنى عليه الأول بنسبة 20 % بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام .

نعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قام المتهم بالتعدى بالضرب بسكين على المجنى عليه الأول، مما أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 20 %، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





