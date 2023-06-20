أهم 8 شروط يجب توافرها فى الأضحية.. أمين نقابة البيطريين السابق يوضح

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد سيف، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين، إن هناك عدة شروط لا بد أن تتوافر فى الأضحية قبل شرائها، هى:

1- أن تكون من بهيمة الأنعام "الإبل، البقر، الغنم".

2- أن تتجاوز الإبل 5 سنوات، أما البقر والجاموس سنتان والماعز سنة، والضأن ممكن 6 أشهر.

3- أن تخلو من العيوب لأنها قربى إلى الله.

4- ألا يتم اختيار العرجاء أو المريضة أو العوراء أو العجفاء، وكذلك لا تكون مكسورة القرن أو مقطوعة الذيل.

5- أن تتميز بالحيوية، وعدم تساقط الشعر أو الصوف وغير مصابة بحمى أو أمراض جلدية أو طفيليات خارجية.

6- تترك الأضحية قبل الذبح بحوالي 12 ساعة بدون أكل، ولكن تتاح لها المياة فقط لتسهيل الإدماء الكامل وتسهيل عملية السلخ.

7- يجب أن يتم الذبح بسكين حاد لعدم تعذيب الحيوان، وعدم فصل الرأس عند الذبح لضمان اكتمال عملية الإدماء كاملة حتى لا يتسبب عدم الإدماء فى فساد اللحم.

8- بعد الذبح تعلق اللحوم أو تترك فى مكان جيد التهوية بعيد عن الشمس والحشرات حتى يتم التيبس الرمى أو ما يطلق عليه عملية التشميع ليتم إفراز حمض اللاكتيك وهو يساعد فى القضاء على الميكروبات ويضمن كذلك طراوة اللحم وتسويتها السريعة و طعمها المتميز.

وأشار سيف، إلى ضرورة تبريد اللحوم فى الثلاجة لعدة ساعات أخرى حتى يتم ضمان نزول درجة حرارتها وذلك قبل تجميدها فى الفريزر، ويتم تقطيع اللحوم للتخزين ووضعها فى أكياس بوزن كيلو واحد لكل كيس لكى تسهل عملية التجميد الجيد، ويجب أيضا عدم وضع أكياس كثيرة مكدسة والتأكد من عدم إنسداد فتحات دخول ودوران الهواء البارد بالفريزر لضمان التجميد الجيد لكل كتلة اللحم وضمان عدم فسادها.

وأضاف: يجب أن يتم الذبح بالمجازر، حيث تفتح أبوابها طوال أيام العيد أمام المواطنين وذلك لضمان نقطتين الأولى هى الفحص الطبى البيطرى للحيوان قبل، وبعد الذبح لضمان عدم وجود أى أمراض غير ظاهرية وتتسبب فى أمراض للمستهلك، مثل: الدرن والديدان الشريطية و حويصلات الرئة وغيرها من الأمراض المشتركة الخطيرة جدا، ضمان عدم تلوث البيئة بالدم وفضلات الذبح والتي يتم التخلص منها فى الشوارع.

وفى حالة بُعد المسافة عن أقرب مجزر، قال سيف،: يجب أن يتم تجهيز مكان الذبح مثل الأسطح أو الجراجات بشرط توافر المياه والصرف، وضمان نظافة عملية الذبح والتخلص الآمن من نواتج الذبح، ويجب أيضا أن يباشر الإشراف على ذلك أقرب طبيب بيطرى لصاحب الأضحية بحيث يحضر فحص الذبيحة لضمان خلوها من الأمراض وإعطاء النصائح الخاصة بالتبريد والتخزين للحوم.