السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد موقع حريق بأحد مصانع الورق

وتوجه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لموقع المصنع ، حيث أشرف على أعمال إطفاء الحريق ، الذي شب في مخزن الورق بعيداُ عن خطوط الإنتاج بالمصنع ، حيث قامت أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء بالتعامل مع الحريق وإخماده ، وتم الدفع بسيارات إسعاف ولوادر ، وجار تبريد موقع الحريق وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أية أجزاء مشتعلة بالمنطقة.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه، فور تكليف المحافظ في هذا الشأن ، تم التحرك إلى موقع المصنع ، وفصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي " كإجراء احترازي " واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف ومعدات الوحدة المحلية لقرية بياض العرب ، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمناطق آخرى سوء داخل أقسام وعنابر الإنتاج بالمصنع أو منشآت ومصانع مجاورة.
رافق السكرتير العام المساعد: علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، ومسؤولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة والحماية المدنية والإسعاف.
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