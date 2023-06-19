اليوم السابع
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شون وصوامع المنيا تستقبل 454 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:57 م
شون وصوامع المنيا تستقبل 454 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الإثنين، بلغ 454 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.
 
وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التوريد وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية ومتابعة نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.
 

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