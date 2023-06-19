اليوم السابع
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الإثنين، 19 يونيو 2023 02:44 م
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تحرير 142 مخالفة ورفع إشغالات فى 3 مراكز بالمنيا

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:05 م
تحرير 142 مخالفة ورفع إشغالات فى 3 مراكز بالمنيا جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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تلقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقريراً عن جهود الوحدات المحلية فى رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط للشوارع والتصدى لمخالفات المحلات التجارية والمقاهى وتنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن ورفع كفاءة الطرق بالمراكز والقرى.

فى ديرمواس جنوب المحافظة ، أسفرت حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بشوارع المدينة عن تحرير 24 محضر إشغال، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى سمالوط شمال المحافظة، تم تحرير 60 محضر إشغال متنوع خلال حملة لإزالة الاشغالات على الأرصفة وإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة حفاظاً على الطريق العام وتيسير حركة المرور.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة بحى جنوب المدينة بشارعى بورسعيد والعاشر من رمضان حيث أسفرت الحملة عن تحرير 58 محضر إشغال متنوع ، إلى جانب تنظيم حركة السير بسوق ساقولا لمنع التزاحم والتكدس .

وحدات محلية

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بنى مزار

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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