اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تعرب عن تعازيها لوفاة مصريين في حادث هجرة غير شرعية من سواحل ليبيا

السبت، 17 يونيو 2023 06:41 م
وزيرة الهجرة تعرب عن تعازيها لوفاة مصريين في حادث هجرة غير شرعية من سواحل ليبيا وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي
كتب محمود راغب

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أعلنت السفيرة سها جندي عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في غرق قارب للهجرة غير الشرعية، في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، والذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون، مشيدة بجهود السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، في متابعة الموقف.
 
وتابعت وزيرة الهجرة أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الكارثة، موضحة أن إجمالى عدد من كانوا على المركب يتراوح ما بين ٤٠٠-٧٥٠ من جنسيات مختلفة، وإجمالى عدد المصريين الناجين٤٣ منهم(5 قُصر، 38 رجال)، و شباب ما بين ٢٠-٤٠ سنة من البالغين المصريين، وهناك ٨ يتم التحقيق معهم ووجهت لهم تهمة تنظيم هجرة غير  شرعية والتسبب فى قتل ضحايا والانتماء لمنظمة جريمة منظمة وهم رهن الاعتقال.
 
104 من الجنسيات الأخرى التى تم انقاذها: 12 باكستانيًا، 47 سوريًا،  2 من دولة فلسطين، كما تابعت السفيرة سها جندي، أن  عدد المفقودين من المصريين غير محدد، لأن الحادث كان فى مياه عميقة جدا، ويتم متابعة الموقف أولا بأول.
 
وأهابت السفيرة سها جندي بالشباب المصري ألا يلقوا بأنفسهم في رحلات الموت، وأن يحرصوا على السير في الطرق القانونية،  والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل من أجل التوظيف التي تنظمها الوزارة لإكساب  الشباب المهارات والخبرات، التي تؤهلهم للعمل في المشروعات القومية أو فرص عمل آمنة بالخارج.
 
 
 

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