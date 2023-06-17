رصف الطرق بمدن ومراكز فوه والرياض وقلين بمحافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق والرصف بالاسفلت والانترلوك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع وائل فرج،رئيس مركز ومدينة فوه ،انتهاء أعمال الرصف للعام المالي الحالي بمركز ومدينة فوه بنسبة تنفيذ 100%، مؤكداً على ضرورة سرعة تطهير وتركيب الأغطية لصفايات الأمطار بتلك الشوارع لنهو الأعمال كليا على الوجه الأمثل، مشيراً أنه سيتم استكمال رصف باقي شوارع المدينة أولا بأول حسب الأولوية، والاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية القادمة، وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين بضرورة الحفاظ على رصف الشوارع، وعدم قطع أو إتلاف أى أجزاء من الأسفلت، وسيتم التعامل بكل حسم وحزم مع كل مخالف أومن يقوم بأى تلفيات بالشوارع التى تم الانتهاء من رصفها.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، مسح وتمهيد شوارع المدينة ورفع كفائتها، بشارع الرياض طلمبات، وطريق الرياض كفر الشيخ، وشوارع المدينة وخلف المسجد الكبير.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف بالمركز والمدينة ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق قلين صروه قونه، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف، ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحية البينية التحتية وأعمال تطهير خطوط الصرف الصحى، كما تابع أعمال تركيب الانترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس ووضع طبقة الخرسانة العادية وبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة.



جانب من رصف الشوارع بفوه



جانب من رصف الشوارع ط



جانب من رصف الطرق بقلين



رصف الطرق بقلين