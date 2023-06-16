"الصحة" توضح طرق الاستفادة من مبادرة الكشف المبكر عن السرطان.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية من خلال عدة طرق.



مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (2)

الطريقة الأولى:

- على المواطن ملء الاستبيان أولًا لتحديد الفحص الخاص بأي نوع من الأورام التي تشملها المبادرة الرئة البروستاتا عنق الرحم القولون.



مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

الطريقة الثانية:

- من خلال الهاتف المحمول عن طريق الدخول إلى موقع الاستبيان https://shorturl.at/anBHM

- اكتب بياناتك ثم اضغط على (تم) ثم (حفظ)، سيظهر لك موقع المستشفى أو الوحدة، بالإضافة إلى الموعد الخاص بك لعمل التحاليل بناءً على نتائج الاستبيان.



مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

الطريقة الثالثة:

- عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg

- قم باختيار اسم المبادرة من قائمة المبادرات الرئاسية

- قم باختيار (خدمات) ثم املأ الاستبيان

- ادخل البيان المطلوب واضغط تم

- سيظهر لك موقع المستشفى أو الوحدة بالإضافة إلى الموعد الخاص بك لعمل التحاليل بناءً على نتائج الاستبيان

الطريقة الرابعة:

- التوجه لأقرب وحدة صحية لمساعدتك من قبل المختصين في ملء الاستبيان وتوجيهك للخدمات المطلوبة.



مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (5)

الطريقة الخامسة:

- تسجيل طلب لـ ملء الاستبيان من خلال الهاتف عن طريق الخط الساخن 15335 وسيقوم أعضاء الفريق الطبي الخاص بالمبادرة التواصل معك من خلال الهاتف لمساعدتك في ملء الاستبيـــــــان.