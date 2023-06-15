الشاى الأخضر يساعدك فى إنقاص الوزن.. يساهم فى حرق مئات السعرات الحرارية

كتبت رانيا عامر

تسبب زيادة الوزن التي تصل الي درجة السمنة العديد من العواقب الصحية البالغة، منها تدهور عام في الحالة الصحية، والاصابة ببعض الامراض ، وأحيانا تكون سببا في الموت المبكر خاصة في عمر الشباب ، حيث ترجع تلك المشكلة الي عدة أسباب منها الافراط في تناول الأطعمة ، والعامل الوراثي ، والاضطرابات النفسية ، وسوءء التغذية أيضا . وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبرس البريطاني .

أوصت كافة الدراسات العلمية بضرورة اتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على الصحة العامة ، بالإضافة الي ممارسة الرياضة بشكل منتظم ، حتي لا تتعرض الي زيادة الوزن وعواقبه الصحية.

أوضح فريق من الباحثين أنه يمكن لدمج الشاي الأخضر في نظامك الغذائي أن يعزز النتائج بشكل أسرع في التخلص من الوزن الزائد خاصة حول المعدة.ويساعد شرب الشاي الأخضر على مدار اليوم على حرق مئات السعرات الحرارية الإضافية يوميا.

كما ارتبط الشاي الأخضر بفقدان الوزن منذ عدة سنوات بسبب المركبات الموجودة في الشاي. ويمكن أن يساعد أيضا في جعل عملية التمثيل الغذائي في الجسم أكثر كفاءة مما يعني حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم وأثناء التمارين الرياضية المعتدلة.

وأفادت الدراسة أن الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة والشائع يعرف باسم كاتشين فلافونويد. وهذا هو المركب الذي يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي عند تناول المشروب يوميا.

ويميل أولئك الذين يعانون من بطء في التمثيل الغذائي إلى تبقي المزيد من السعرات الحرارية، والتي يتم تخزينها على شكل دهون، ويقل احتمال تراكم الكثير من الدهون لدى أولئك الذين يتمتعون بعملية التمثيل الغذائي الأسرع لأنه يقع حرقها بشكل أسرع.

ويمكن للمركبات الأخرى الموجودة في الشاي أن تزيد من مستوى الهرمونات التي تخبر الخلايا الدهنية بتكسير الدهون. وهذا يطلق الدهون في مجرى الدم ويجعلها متاحة للاستخدام كطاقة.كما أنه يحتوي على كمية قليلة من الكافيين وهو منبه معروف جيدا في المساعدة على حرق الدهون وتحسين أداء التمارين.

وأظهرت النتائج إلى أن الرجال الذين شربوا كوبا من الشاي الأخضر قبل التمرين أحرقوا دهونا بنسبة 17% أكثر من الرجال الذين لم يفعلوا ذلك.

ويملك الشاي أيضا فائدة أخرى لفقدان الوزن وهي قمع الشهية، حيث يمكن أن يساعد هذا على استهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم ما يعني أنك ستواجه نقصا في السعرات الحرارية، وهي حالة يحتاجها جسمك ليكون قادرا على فقدان أي قدر من الوزن.