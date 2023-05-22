دراسة: زيادة دهون العضلات تتنبأ بخطر الموت المبكر

كتبت رانيا عامر

كشف فريق من الباحثين خلال إحدى الدراسات الحديثة، عن أن الأشخاص البالغين الذين لديهم تراكم مرتفع للدهون في عضلاتهم، والمعروف باسم تنكس العضل الشحمي، هم أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة.

وأكدت الدراسة أن أصحاب ارتفاع دهون العضلات هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة، فإن تخزين الدهون في عضلاتك يمكن أن تزيد من خطر الموت المبكر بنسبة 15.5%، وذلك وفقًا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

وأظهرت نتائج التجارب أن زيادة الوزن يودي إلى حدوث مشاكل صحية بالغة، تودي إلى الإصابة بخطر بعض الأمراض مثل مرض السكر والسكتة الدماغية والكوليسترول، وكل ذلك يعرضك إلى الوفاة المبكرة.

ووجد الباحثون أن تخزين الدهون في منطقة مختلفة غير البطن يمكن أن يشكل أيضًا خطرًا، وتشير النتائج إلى أن حمل كميات كبيرة من الدهون في عضلاتك قد يكون أكثر خطورة.

أشار الخبراء إلى أن مسألة تخزين الدهون في العضلات لدى الأفراد تجعلهم هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم ذوي البطن الكبيرة المحملة بالدهون.

وفي ذات السياق قال الدكتور ماكسيم ناشيت، من معهد البحوث التجريبية والسريرية التابع للجامعة الكاثوليكية في بروكسل، بلجيكا، أن تراكم الدهون في العضلات تظهر في السن المتقدم، أو زيادة الوزن متماثلة في السمنة المفرطة في الجسم، كل ذلك يتنبأ الي حدوث الوفاة المبكرة.