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أهالى مدينة ههيا يشيعون جنازة طبيب عثر على جثته مدفونة داخل عيادته بالقاهرة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:41 م
أهالى مدينة ههيا يشيعون جنازة طبيب عثر على جثته مدفونة داخل عيادته بالقاهرة طبيب الشرقية
الشرقية فتحية الديب

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شيع أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة طبيب شاب عثر على جثته مدفونة داخل عيادته الخاصة في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

 
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد النصر بمدينة ههيا، ودفن في مقابر الأسرة في مدينة ههيا.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة أسامة السيد صبور، 30 سنة، مدفونة داخل عيادته الخاصة في منطقة الساحل.
 
وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث.
 

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