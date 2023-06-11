أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وأجواء غائمة جزئيا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل على كل الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة، ومسئولي المكتب الاستشاري عن أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

الفرقاطة القهار تصل قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية..فيديو

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "القهار" من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في جنوب مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وزير الكهرباء: مجمع بنبان الشمسي الأعلى فى كفاءة التشغيل على مستوى العالم أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يعتبر الأعلى بالعالم من حيث كفاءة التشغيل ونموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومى علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية. سامح شكرى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية تركيا للتهنئة بتوليه المنصب صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزبر الخارجية أجرى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا الجديد. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا عودة الانعقاد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة التالية غدا الإثنين فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا. وزير الكهرباء: إضافة خطوط نقل جديدة بزيادة 150% عن المتاح قبل 9 سنوات أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع نجح خلال الـ 9 سنوات الماضية منذ عام 2014 فى إضافة خطوط نقل جديدة بزيادة تصل إلى 150% عن المتاح قبل 9 سنوات، موكداً أن شبكة النقل المصرية حاليا من أقوى الشبكات بالعالم.

مركز الفلك الدولى: أول أيام عيد الأضحى الأربعاء الـ28 من يونيو

حدد مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى للعام 2023، على أن يكون أول أيام العيد الأربعاء الـ28 من يونيو في غالبية الدول الإسلامية. الصحة تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة نيل على الخط الساخن 15335 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق خدمة مجانية للتواصل السريع، عبر إرسال كملة «نيل أو النيل» على الخط الساخن «15335» وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ويوجه بالتصدى للغش

يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم اجتماعا هاما مع رؤساء لجان الثانوية العامة استعداداً للامتحانات التى تنطلق غدا الإثنين 12 يونيو الحالى، بمادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، ومن المقرر أن يوجه وزير التعليم تعليمات مهمة لرؤساء اللجان تتعلق بضبط لجان امتحانات الثانوية العامة والتصدى للغش وأيضا التواصل مع غرفة العمليات مباشرة فى حالة حدوث أى مشكلة مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، كما أنه سيوجه الوزير بضرورة تفتيش الطلاب ومنع دخول أى تليفونات محمولة داخل اللجان وأيضا توزيع كراسات الأسئلة والإجابة وفق الضوابط المحددة والنماذج الأربعة.

وكالة فيتش: قطاع الاتصالات المصرى سوق يوفر مجالا كبيرا للنمو المتوازن في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش" بشأن توقعات قطاع الاتصالات المصري خلال العقد المقبل، حيث أشار التقرير إلى أن سوق الاتصالات المصري يوفر مزيجًا من الطلب القوي على الخدمات، بالإضافة إلى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة.

وزير الصحة يعلن إطلاق أول مرحلة من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة».

سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر يسجل 2330 جنيها للجرام عيار 21