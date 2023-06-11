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الثانوية العامة 2023.. التعليم: الأسئلة متدرجة الصعوبة وتراعى المستويات المعرفية

الأحد، 11 يونيو 2023 04:00 ص
الثانوية العامة 2023.. التعليم: الأسئلة متدرجة الصعوبة وتراعى المستويات المعرفية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى المستويات المعرفية للطلاب وخالية من الأخطاء وطباعتها واضحة وموزعة على جزئيات المقررات الدراسية بأكمله، ومن المنهج الدراسى.

واطمأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، مشددا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشيرًا إلى أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. 
 
وجدد الوزير التأكيد على أنه سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، كما اطمأن الدكتور رضا حجازي على نسب توافر أعداد كتيبات المفاهيم في كل مديرية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.
 
وشدد الوزير أيضا على الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين، كما وجه الدكتور رضا حجازي بضرورة مراجعة أعمال الصيانة في كافة لجان الثانوية العامة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

خطوات الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023



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