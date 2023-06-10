مجلس مدينة الغردقة يبدأ حملات للتأكد من عدم استخدام الأكياس البلاستيكية بالمحال

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة الغردقة، تشكيل لجان للمرور على المحال التجارية والسوبر ماركت، ومحال الأغذية بكافة أنحاء المدينة، لتطبيق قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية الصادر من محافظة البحر الأحمر .

وكان أكد مجلس مدينة الغردقة فى بيان له أنه سيتم المرور بداية من اليوم السبت لتنفيذ القرار الذي يحمل رقم 498 لسنه 2008، بحظر تداول الأكياس البلاستيكية داخل المحال العامة، وأنه سيتم توقيع الغرامات والمحاضر اللازمة للمخالفين فى ذلك.

من جانب آخر تجرى الإدارة العامة لشئون البيئة فى البحر الأحمر، عدة ندوات توعية لاستخدام الأكياس الورقية والقماش بدلا من البلاستيكية لإصرارها على البيئة، وتقوم إدارة الإعلام والتثقيف البيئة بالعامة لشئون البيئة بتوزيع أكياس قماش ورقية على المواطنين فى الاسواق والتجمعات لحثهم على استخدامها بدلا من البلاستيكية المدمرة للبيئة وخاصة الحياة البحرية .