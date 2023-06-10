"الصيادون ودار الشدوف" ضمن احتفالات صيف وأنشطة قصور ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت حديقة الشيخ زايد احتفالات فرع ثقافة الإسماعيلية بصيف الإسماعيلية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

حيث بدا الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية اطفال بقيادة مصطفي محمود والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية علي انغام السمسمية منها ساره الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار علينا.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الراقصات منها الصيادين، قبطان طلع يتمشي غناء الفنان ماهر كمال، بتغني لمين يا حمام، البدوى، التنورة، غصين الحبيب.

اختتم الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للالات الشعبية حيث قدمت الفرقة باقة من افضل الاغنيات علي انغام السمسمية منها مقدمة الفرقة، عزف منفرد سمسمية، البحر ، ليه ياحمام ، نوح الحمام ،دار الشدوف، حلوة يا أسماعيلاوية ، انا واد صياد من بحرى ، انا الاسماعيلي ، تعيشي وتفتكرى يا مصر.

احتفالات الاسماعيلية نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.