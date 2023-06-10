أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الأزمة الاقتصادية هتعدى على خير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مطمئن على الطلاب والدراسين داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: "أنا مطمئن عليكم وبقولك مزيد من الجهد والعمل والتدريب.. ده لمصلحة بلادنا.. مهم أن اطمئنكم على الوضع.. متابعين تداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وهنا في مصر.. وقولت لكم قبل كده بنحاول نخفف من آثار الأزمة الاقتصادية وهي داخلة في 3 سنين.. بنتلكم في سنتين وباء كوفيد 19 وكان له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر.. وصمدنا بفضل الله.. والإصلاحات اللى كنا عملنها بداية من 2016".

الحكومة تنفى شائعة نقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة. التموين: احتياطي القمح يكفى أكثر من 5.9 شهر واستمرار التوريد حتى آخر أغسطس صرح الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر، وأن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالى مرتفعة، وبلغ حجم التوريد المحلي نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.