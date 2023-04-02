"مياه الجيزة": توصيل المياه للأسر الأكثر احتياجا فى الصف ضمن حياة كريمة

كتبت - مرام محمد

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، إن توفير كوب ماء نظيف للأسر الأكثر احتياجاً، واحدة من أهم أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تسعى لها الشركة من خلال التعاون البناء مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأكثر احتياجاً بمركز الصف جنوب المحافظة، والذي يشهد المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، في ضوء التعاون المثمر بين الشركة وإحدى المؤسسات الخيرية.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن فريق المشاركة المجتمعية بالشركة، يُجري أبحاثاً ميدانية للأسر الأكثر احتياجاً، للتأكد من مدى استحقاقها وموافتها لشروط توصيل المياه، لافتاً إلى أن تكاتف كافة الجهود والشراكة الفعالة بين الدولة والجمعيات الأهلية، يؤتي بثماره في رفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجاً.