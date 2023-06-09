الأعلى للجامعات يناقش حظر تدخين السجائر الإلكترونية بالحرم الجامعى

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع، هنأ المجلس د.حمدي محمد لتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر، ود.أماني محمد لتعيينها نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.وليد محمد السروجي لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصدور القرارات الجمهورية لهم، متمنيًا لهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.

واستمع المجلس إلى ما عرضه د.ياسر رفعت حول قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 وآليات تعظيم الاستفادة منه، وكذا العرض المقدم من د.محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، حول تجربة جامعة الأزهر في تنفيذ قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من مميزاته.

ناقش المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وكذا بحث سبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) للمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مبادرة (حياة كريمة) بما يحقق رؤية مصر 2030، فضلاً عن متابعة الخطوات والإجراءات التي تمت بشأن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بالجامعات الحكومية المصرية.

استمع المجلس إلى العرض المقدم من رئيس اللجنة المشكلة لوضع مقترح آلية متكاملة لتنفيذ توصيات منتدى إقليم الصعيد الذي أقيم بجامعة أسيوط مارس الماضي في ضوء توصيات مؤتمر COP 27 وتحديد دور الجامعات في تنفيذها.

وناقش المجلس كتاب الدكتورة وزيرة البيئة بشأن تنفيذ قرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والمتضمن ما تم من إجراءات فيما يخص تحديث التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنيًّا (NDC)، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذا كتاب المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن معاملة تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة السجائر المعتادة، من حيث تطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين داخل الأماكن العامة بصفة عامة، وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.

وافق المجلس على إقامة المنتدى الأول بعنوان "الجمهورية الجديدة ومستقبل الاستثمار والعمل الحر" بجامعة الفيوم، خلال الفترة من (1 - 3 أكتوبر القادم).