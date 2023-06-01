اليوم السابع
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للقادمين إلى الأردن.. ختم دخول خاص بزفاف ولى العهد الأمير الحسين

الخميس، 01 يونيو 2023 02:00 م
للقادمين إلى الأردن.. ختم دخول خاص بزفاف ولى العهد الأمير الحسين ختم دخول خاص بزفاف ولى العهد
وكالات الأنباء

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كشفت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الخميس، عن ختم دخول جديد للقادمين إلى المملكة الأردنية، مخصص للاحتفال بزفاف ولى العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثانى.

وأوضحت وزارة الداخلية حسبما نقلت وسائل الإعلام الأردنية، أن الختم سيتم استخدامه ليوم واحد فقط على جميع المعابر الحدودية.

وتفاجأ القادمون إلى المملكة منذ منتصف الليلة الماضية باستخدام ختم دخول مخصص للاحتفال بزفاف ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ونشر نائب أردنى سابق  صورة لأحد جوازات السفر المختوم مع بدء احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد، والذي حمل ختماً يضاف إليه شعار "نفرح بالحسين"، وكلمة الزفاف الملكي الأردني باللغة الإنجليزية.

 


الزفاف الملكي

صاحب السمو الملكي

حفل الزفاف الملكي

زفاف ولي عهد الأردن

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

حفل الزفاف الملكي الأردني

حمام العريس في الأردن

زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

موعد زفاف ولي عهد الأردن

زفاف ملكي

سيف ملك الأردن

حمام العريس

حمام الهنا

سيف ولي عهد الأردن

ختم خاص

ختم خاص بزفاف ولى العهد



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