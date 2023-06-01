ولى عهد الأردن فى يوم زفافه: أجمل فرحة تشاركها مع من تحبهم ويحبونك

وكالات الأنباء

وجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم .

وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".