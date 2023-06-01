اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد الأردن فى يوم زفافه: أجمل فرحة تشاركها مع من تحبهم ويحبونك

الخميس، 01 يونيو 2023 09:40 ص
ولى عهد الأردن فى يوم زفافه: أجمل فرحة تشاركها مع من تحبهم ويحبونك الامير الحسين بن عبد الله
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم .

وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".


الزفاف الملكي

صاحب السمو الملكي

حفل الزفاف الملكي

زفاف ولي عهد الأردن

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

حفل الزفاف الملكي الأردني

حمام العريس في الأردن

زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

موعد زفاف ولي عهد الأردن

زفاف ملكي

سيف ملك الأردن

حمام العريس

حمام الهنا

سيف ولي عهد الأردن



الموضوعات المتعلقة

الأردن يبدأ الاحتفالات الرسمية بزفاف الأمير الحسين اليوم

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:06 م

الفنانة الأردنية زين عوض: المشاركة الفنية العربية بحفل زفاف ولى العهد تؤكد وحدتنا

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:16 م

ولى عهد الكويت يتوجه للأردن لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:21 م

ملك الأردن يهدى ولى العهد سيفا عمره أكثر من 100 عام بمناسبة زفافه

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:33 م

ملك الأردن بحفل زفاف ولى العهد: مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم.. فخور بالحسين

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:17 م

"السامر والدحية".. تراث فنى أردنى يزين حفل ولى العهد الأمير الحسين

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة