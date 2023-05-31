ملك الأردن بحفل زفاف ولى العهد: مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم.. فخور بالحسين

كتب أحمد جمعة

أقيمت مأدبة عشاء استضافها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الأربعاء، في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي، بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، في عادة اتبعها الأردنيون.

وألقى الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، مضيفا "الأردنيون اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

وقال العاهل الأردني "قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علي بالحسين، واليوم كلي فخر فيه، فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله"، وتابع : "اليوم يكمل الحسين نصف دينه ويبدأ مرحلة جديدة من حياته، وطلبت وأطلب منه أن تبقى مخافة الله تعالى بين أعينه".

ودعا ملك الأردن بالخير والتوفيق لعائلة الحسين الصغيرة والكبيرة، وتمنى أن تبقى بيوت الأردنيين عامرة بالمحبة والفرح.

ودعا العاهل الأردني الحضور في مضارب آل هاشم إلى مأدبة العشاء التي أقيمت احتفالا بزفاف الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف.

وأقام سلاح الجو العربي الأردني استعراض جوي لطائرات إف -16 والملك يدعو المتواجدين في مضارب بني هاشم إلى تناول طعام العشاء.

وأهدى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفافه بحضور قرابة 4 آلاف مدعو.

والسيف الذي أهداه ملك الأردن لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون، ونقش على السيف آية قرآنية كريمة "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).