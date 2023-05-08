اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 06:30 م
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حصاد الوزارات.. عقد مقابلات شخصية للأطفال المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية آخر مايو

الإثنين، 08 مايو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. عقد مقابلات شخصية للأطفال المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية آخر مايو وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

سامح شكري يسلم رئيس تشاد رسالة من الرئيس السيسي حول الأزمة السودانية

غدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأوقاف تعلن التوسع فى تحفيظ القرآن عن بعد للدول غير الناطقة بالعربية

التعليم تعقد مقابلات شخصية للأطفال المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية آخر مايو

الصحة: 35.4 مليون سيدة تلقين خدمات الفحص ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

تنسيق الجامعات 2023.. توحيد قواعد قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

التعليم العالى: زيادة 10% من الأعداد للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب الطلاب العائدين

غدا.. بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية

الرى: منطقة الساحل بالدلتا أكثر المناطق تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر

وزير الزراعة: الإفراج عن 237 ألف طن أعلاف بـ107 ملايين دولار خلال 7 أيام

السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/المنصورة/الإسكندرية والعكس غدا

وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ52 ألف مريض إدمان مجانا خلال 4 أشهر

 

 


التعليم

وزاره التربيه والتعليم

المدارس اليابانيه

طلاب المدارس اليابانية



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