وزير الزراعة: الإفراج عن 237 ألف طن أعلاف بـ107 ملايين دولار خلال 7 أيام

كتبت ــ أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف "القصير"، أنه خلال الفترة من 28 أبريل حتى 3 مايو، تم الإفراج عن 237 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 107 ملايين دولار بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

وأوضح أن الإفراج شمل 189 ألف طن من الذرة بحوالي 68 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وإضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار.

وبلغ إجمالي ما تم الغفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 3 مايو 4.5 مليون طن منها 3.3 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار.