التعليم تعقد مقابلات شخصية للأطفال المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية آخر مايو

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غلق باب التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024، موضحة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين نهاية مايو الجارى، حيث وجهت رسالة عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، قائلة: تشكر أسرة المدارس المصرية اليابانية كل المتقدمين من طلاب أو معلمين ونحيطكم علما بأنه سيتم التواصل مع المقبولين مبدئيا لعمل المقابلات الشخصية في نهاية شهر مايو الجاري من خلال الهاتف أو الايميل.

وأتاحت الوزارة التقديم إلكترونيا ل kg1 منذ 2 إبريل 2023 وحتى 5 مايو الجارى، موضحة أن الأولوية فى القبول لمن توافر فيهم شرط السن وفق القواعد المحددة وهو وصول سن الطفل إلى 4 سنوات حتى 5 عدا يوم واحد فى 1 أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة

وأشارت إلى أنه بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أي طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفى حال التقدم بطلب يتم رفضة بشكل نهائى، ويحق لولى الأمر التقدم على أي مدرسة أخرى بعد نهاية العام الأول من القيد بمدرسة مصرية يابانية وذلك على منصة التقدم ويكون القبول وفق ذات الإجراءات السابق الإشارة إليها فى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المتقدم إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر.

وقالت الوزارة: يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك على مسئولية ولى الأمر حيث أن اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية يوم كامل من الساعة 7.30 صباحاً وحتى 3.30 مساءاً وقابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو وتعديل خريطة اليوم الدراسى حق أصيل للمدرسة ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظراً لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولى الأمر للانضمام للمنظومة.

فيما كشفت وزارة التربية والتعليم ، خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية، مضيفة أن عدد المدارس المستهدفة طبقًا للاتفاقية مع الجانب الياباني 100 مدرسة تشغيل جديد، دخلت 51 مدرسة الخدمة، كما تم تحديد 27 قطعة أرض مستوفاة الشروط وجار اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء تلك المدارس، مع التنسيق مع المحافظات لتوفير قطع أراضٍ مستوفاة الشروط المطلوبة لاستكمال العدد المستهدف، بالإضافة إلى التنسيق لإنشاء مدارس مصرية يابانية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم اختيار 5 قطع أراض مطابقة للشروط اليابانية، لبناء هذه المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن تجربة الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية له تأثير إيجابي على تغيير نمط تفكير وسلوك التلاميذ وكذا على مستوى الإدارة والطلاب، موضحة أن كثير من أولياء الأمور أكدوا رضاهم عن سلوكيات أبنائهم الملتحقين بالمدارس المصرية اليابانية مقارنة بأشقائهم الأكبر غير الملتحقين بهذه النوعية من المدارس، بالإضافة إلى قدرة التلاميذ على التعلم بهدوء، وثقة ورفضهم الحصول على أي دروس خصوصية خارج المدرسة، وكذلك الرغبة في تفعيل برامج توأمة مع مدارس باليابان، وزيادة الأنشطة الرياضية، والنوادي الصيفية.