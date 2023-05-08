التعليم العالى: زيادة 10% من الأعداد للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب الطلاب العائدين

أكد الدكتور أيمن عاشور التعليم العالى، أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها من المصريين العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان على خلفية اندلاع الأحداث الأخيرة للدراسة فى الجامعات المصرية.
وأكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن قبول هؤلاء الطلاب سيكون فى الجامعات الخاصة والأهلية فقط، كما يمكن للطالب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في جمهورية مصر العربية وفقًا لقواعد القبول بتلك الجامعات.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ترأس اجتماعا طارئًا مشتركًا لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، أمس الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.
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