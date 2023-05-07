"FDA" توافق على أول لقاح ضد الفيروس المخلوي التنفسي وطرحه خلال أسابيع

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" على لقاح جديد لفيروس المخلوى التنفسي بعد سنوات من محاولات إيجاد لقاح يحمى من الفيروس والذى انتجته شركة جلاكسو GSK، ومن المتوقع طرح المنتج للبيع في الأسابيع المقبلة لكبار السن، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وقال الموقع، تسعى شركة جلاكسو GSK إلى إعادة تأكيد دورها كلاعب رئيسي في صناعة اللقاحات بعد تخلفها عن لقاح كورونا، ومن المرجح أن تطرح شركة فايزر لقاحها ضد الفيروس المخلوى التنفسي أيضا خلال أسابيع.

وقالت إميلي فيلد، رئيسة الأبحاث الصيدلانية الأوروبية، إن هذا بالتأكيد يمثل ثورة في الرعاية الوقائية، حيث تبيع شركة جلاكسو سميث كلاين بالفعل لقاحًا لحماية كبارالسن من القوباء المنطقية، وإذا تمكنوا من تكرار هذا النجاح في لقاح الفيروس المخلوى التنفسي RSV، فسيكون وضعها جيد بين الشركات.

وأشارت الصحيفة الى انه ستقوم شركة استرازينيكا وسانوفى AstraZeneca و Sanofi أيضًا بإعداد جسم مضاد طويل المفعول لفيروس المخلوى التنفسي RSV هذا العام، كما تعمل شركة موديرنا Moderna ، على لقاح من الحمض النووي الريبي المعتمد على تقنية mRNA لمرض الجهاز التنفسي.

وقال الموقع، لقد اكتشف الفيروس في عام 1956 ، وسرعان ما أصبح معروفًا كواحد من أكثر الأسباب شيوعًا لأمراض الطفولة في الستينيات، تم اختبار لقاح تجريبي على الأطفال، ولكن بدلاً من حماية الأطفال، تبين أن اللقاح أدى إلى تفاقم المرض، مما أدى إلى المزيد من العلاج في المستشفى ووفاة شخصين.

وقال الموقع، يصيب الفيروس المخلوي التنفسي، الذي يتميز بمرض تنفسي حاد، ما يقدر بنحو 64 مليون شخص على مستوى العالم، ويسبب 160 ألف حالة وفاة كل عام، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.

يتسبب الفيروس في أعراض تنفسية خفيفة لدى البالغين الأصحاء والأطفال الأكبر سنًا، ومع ذلك، بالنسبة لكبار السن والأطفال، يمكن أن يؤدي إلى عدوى شديدة ويهدد حياتهم، إنه السبب الرئيسي لدخول المستشفى للأطفال الصغار في أمريكا، بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، فإن الخيار الوحيد هو نهج يذكرنا بأيام الوباء الأولى: وضعهم على جهاز التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس.

مع احتمال وصول أربعة منتجات من شركات مختلفة إلى أرفف الصيدليات في الولايات المتحدة هذا العام، سوف يتسابق صانعو الأدوية من أجل ترسيخ الهيمنة بسرعة، ويعتبر الأشخاص الأكبر سنًا أو الذين يعانون من ضعف المناعة والنساء الحوامل والأطفال هم الفئات المستهدفة من اللقاح.

قدّرت شركة جلاكسو GSK ذروة المبيعات بأكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني (3.7 مليار دولار) للقاح للبالغين 60 عامًا فما فوق، ويرى المحللون أن السوق المحتملة تبلغ 10 مليارات دولار بحلول عام 2032، أحد اللقاحين تخطط شركة فايزر لتقديم أهداف نفس المجموعة، كما يفعل منتج موديرنا التجريبي.

ستجتمع لجنة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، الشهر المقبل لمناقشة لقاح شركة جلاكسو GSK وفايزر Pfizer مع تقديم توصيات، والتي قد تكون أساسية لكيفية تسويقهما، أظهر كلا اللقاحين فعالية عالية في التجارب السريرية - ما يقرب من 94% ضد الأمراض الشديدة لـ GSK وحوالي 86% لفايزر ـ Pfizer ويمكن إعطاء كلا اللقاحين جنبًا إلى جنب مع لقاحات الإنفلونزا السنوية.

من المتوقع أن تقدم الشركتان قريبًا بيانات توضح ما إذا كانت الحماية ممتدة على مدى موسمين، والتي تحدث عادةً خلال أشهر الشتاء الباردة، على غرار الإنفلونزا.

لدى شركة فايزر لقاح آخر يستهدف النساء الحوامل، ويمد الحماية لأطفالهن لنحو 6 أشهر بفضل الأجسام المضادة المنقولة من الأم، في غضون ذلك، ستقدم Astra و Sanofi تطعيمًا سلبيًا يستهدف الأطفال خلال موسم الفيروس المخلوى التنفسي RSV

قالت تونيا فيلافانا، الرئيسة العالمية للأمراض المعدية، التي رعت تطوير المنتج: "لقد انتظر العالم شيئًا كهذا لمدة 60 عامًا"، وأشادت بالتأثير " الذي يمكن أن يتركه على الأطفال وأسرهم وأنظمة الرعاية الصحية على مدى العقد المقبل".