أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34.55 مليار دولار بنهاية أبريل

أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم: ملتزمون بمواصفات الورقة الامتحانية بأسئلة الثانوية العامة 2023
وزير التعليم: مراجعة نموذج الإجابة قبل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
الهجرة تهيب بالمصريين فى السودان الالتزام بأماكن التجمع والتحرك فى أقرب فرصة
الزراعة: محطة شندويل تضم 9 معاهد بحثية لإنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية
التضامن توضح حقيقة إجلاء أبناء قرية الأطفال بالقاهرة وتركهم فى الشارع
القوى العاملة: ندوتان تثقيفيتان حول أحكام قانون العمل بأسيوط
القوى العاملة: عودة مستحقات 7 عمال مصريين بالسعودية.. وحملة للتوعية بالحقوق
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