اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34.55 مليار دولار بنهاية أبريل

الخميس، 04 مايو 2023 12:27 ص
أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34.55 مليار دولار بنهاية أبريل البنك المركزى المصرى - أرشيفية

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أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
وزير التعليم: ملتزمون بمواصفات الورقة الامتحانية بأسئلة الثانوية العامة 2023
 
وزير التعليم: مراجعة نموذج الإجابة قبل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
 
الهجرة تهيب بالمصريين فى السودان الالتزام بأماكن التجمع والتحرك فى أقرب فرصة
 
الزراعة: محطة شندويل تضم 9 معاهد بحثية لإنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية
 
التضامن توضح حقيقة إجلاء أبناء قرية الأطفال بالقاهرة وتركهم فى الشارع
 

 


التربيه والتعليم

الورقه الامتحانيه

الثانويه العامه 2023

الهجره

الزراعه

التضامن الاجتماعى

القوى العامله

البنك المركزى

الاحتياطى النقدى



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