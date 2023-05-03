اليوم السابع
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الهجرة تهيب بالمصريين فى السودان الالتزام بأماكن التجمع والتحرك فى أقرب فرصة

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:57 م
الهجرة تهيب بالمصريين فى السودان الالتزام بأماكن التجمع والتحرك فى أقرب فرصة سها جندى وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالمواطنين ضرورة الالتزام بأماكن التجمع السابق الإعلان عنها للمصريين فى السودان والتحرك فى أقرب فرصة تجاهها.

 

وأشارت وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية، أن نقاط التجمع هى القنصلية العامة المصرية فى بورتسودان، ومنفذى قسطل وأرقين البريين 

 

وأكدت الوزارة انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة "وادى سيدنا"، وتناشد الوزارة المتواجدين حاليا فى القاعدة مغادرتها فى أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات لأى دعوات بخلاف ذلك.

 


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