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وزير التعليم: مراجعة نموذج الإجابة قبل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 03 مايو 2023 08:41 م
وزير التعليم: مراجعة نموذج الإجابة قبل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤتمر وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم مراجعة نموذج الإجابة الذى سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة وفقا له وفى حالة ما إذا اكتشفت اللجنة المكلفة أن هناك مشكلة سوف يتم تلاشيها قبل بدء التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، أن عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة مهم لأنها إنتاج للإجابة أما الاختيار من متعدد هو اختيار للإجابة الصحيحة بكراسة البابل شيت.

 

ويحضر المؤتمر خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

 

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

عدد نوع الأسئلة فى كل مادة
عدد نوع الأسئلة فى كل مادة

 

نوع الأسئلة
نوع الأسئلة قبل وبعد التعديل 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023



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