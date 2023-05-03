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البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 34.55 مليار دولار بنهاية أبريل

الأربعاء، 03 مايو 2023 07:49 م
البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 34.55 مليار دولار بنهاية أبريل البنك المركزي
كتب - أحمد يعقوب

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أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023.
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
 

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