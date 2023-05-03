القوى العاملة: ندوتان تثقيفيتان حول أحكام قانون العمل بأسيوط

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ندوتان تثقيفيتان لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنها تلقت تقريراً من علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، أشار فيه إلى أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكام داخل المنشآت ، وتناولت الندوة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة الثانية تناولت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وشارك فيها 20 عامل وإدارى، كما حاضر في هذه الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.