فوائد التعرض لأشعة الشمس فى الصباح.. من تقوية المناعة إلى تحسين المزاج

كتبت ميرفت رشاد

من علاج الأمراض الجلدية إلى تحسين الحالة المزاجية، يمكن أن يوفر التعرض لأشعة الشمس العديد من الفوائد الصحية، هذا هو السبب في أن حمامات الشمس تعتبر مفيدة جدًا للجسم لعقود حتى الآن، يعتبر الجلوس في الشمس خلال ساعات الصباح لمدة 10-20 دقيقة كافيًا، إذا كانت بشرتك حساسة فدائما نسمع عن مدى ضرر أشعة الشمس الدافئة على بشرتك ، فالتوازن الصحيح يمكن أن يكون له الكثير من الفوائد ، إليك بعض الفوائد الصحية للتعرض لأشعة الشمس في الصباح، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الفوائد الصحية للتعرض لأشعة الشمس في الصباح

1. فيتامين د

ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د، يميل جسمنا إلى إنتاج فيتامين د عندما يتعرض لأشعة الشمس، وجود هذا الفيتامين في الجسم يعزز صحة العظام، يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم، وهو أهم عنصر غذائي لتحسين نمو العظام والأسنان، من النظام الغذائي المستهلك.

2. يرفع المزاج ويخفف من القلق

يلعب إنتاج فيتامين د، من خلال أشعة الشمس ، أيضًا دورًا محوريًا في تنظيم الحالة المزاجية، أظهرت الدراسات أيضًا أنه يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق أيضًا، يعتقد الكثيرون أن ضوء الشمس قد يزيد من مستويات مضادات الاكتئاب الطبيعية في الدماغ.

3. لنوم أفضل

إذا كنت تعاني من صعوبة النوم ليلًا، فقد تؤدي فترة وجيزة من التعرض لشمس الصباح المهمة نيابةً عنك.

4. يزيد الطاقة

يمنحك ضوء الشمس جرعة كبيرة من الطاقة ، مباشرة في الصباح ، مما يعزز هرمونات الطاقة لإبقائك مشحونًا طوال اليوم.

5. يقوي المناعة

ويزيد ضوء الشمس من مستويات الدم من المواد الأفيونية الطبيعية التي تسمى الإندورفين ، والتي بدورها تقوي مناعة الفرد.