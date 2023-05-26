ضربة الشمس.. كيفية التعرف على العلامات ونصائح للوقاية

كتبت إيناس البنا

ضربة الشمس هي واحدة من أكثر الأمراض المقلقة المرتبطة بالحرارة ، مما يؤدي إلى نتائج غير مواتية، في حالة ضربة الشمس ، يفشل نظام التعرق في الجسم ، مما يجعل من الصعب تبريده.تنتشر ضربة الشمس بين الأشخاص المعرضين لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة أو في نشاط بدني مكثف في الطقس الحار.

تشمل علامات ضربة الحرارة وفقا لموقع " healthsite"، الجلد الساخن والجاف أو عدم التعرق ، وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل غير عادي ، وفقدان الوعي ، وسرعة ضربات القلب أو ارتفاعها.

الأعراض الأخرى لضربة الحرارة



الارتباك ، والتلعثم في الكلام ، والنوبات ، والصداع ، والدوخة.

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اتخذ الاحتياطات أثناء الطقس الحار



مع ارتفاع درجة الحرارة هذا الموسم ، يزداد خطر الإصابة بضربة شمس، لذلك ، يجب اتخاذ الاحتياطات أثناء الطقس الحار ، مثل البقاء رطبًا ، وارتداء ملابس قطنية خفيفة الوزن وفضفاضة ، والبحث عن مكيفات الهواء إن أمكن، وعدم التواجد فترات طويلة تحت اشعة الشمس المباشرة وقت الذروة .