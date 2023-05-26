اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 04:26 م
أكرم القصاص
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ضربة الشمس.. كيفية التعرف على العلامات ونصائح للوقاية

الجمعة، 26 مايو 2023 04:00 م
ضربة الشمس.. كيفية التعرف على العلامات ونصائح للوقاية خطر الإصابة بضربة الشمس
كتبت إيناس البنا

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ضربة الشمس هي واحدة من أكثر الأمراض المقلقة المرتبطة بالحرارة ، مما يؤدي إلى نتائج غير مواتية، في حالة ضربة الشمس ، يفشل نظام التعرق في الجسم ، مما يجعل من الصعب تبريده.تنتشر ضربة الشمس بين الأشخاص المعرضين لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة أو في نشاط بدني مكثف في الطقس الحار.

تشمل علامات ضربة الحرارة وفقا لموقع " healthsite"، الجلد الساخن والجاف أو عدم التعرق ، وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل غير عادي ، وفقدان الوعي ، وسرعة ضربات القلب أو ارتفاعها.

الأعراض الأخرى لضربة الحرارة
 

الارتباك ، والتلعثم في الكلام ، والنوبات ، والصداع ، والدوخة.

احصل على المساعدة الطبية الطارئة
 

لا تترك الشخص دون رقابة ؛ البقاء معهم حتى وصول خدمات الطوارئ الطبية.

اتخذ الاحتياطات أثناء الطقس الحار
 

مع ارتفاع درجة الحرارة هذا الموسم ، يزداد خطر الإصابة بضربة شمس، لذلك ، يجب اتخاذ الاحتياطات أثناء الطقس الحار ، مثل البقاء رطبًا ، وارتداء ملابس قطنية خفيفة الوزن وفضفاضة ، والبحث عن مكيفات الهواء إن أمكن، وعدم التواجد فترات طويلة تحت اشعة الشمس المباشرة وقت الذروة .

 


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ضربة الشمس

خطر الإصابة بضربة الشمس



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