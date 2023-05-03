وأفادت الهيئة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي شن 3 ضربات صاروخية و39 ضربة جوية واستخدم 63 مرة أنظمة ميلرز التي استهدفت مواقع عسكرية ومناطق مأهولة بالسكان؛ ما تسبب في إصابة مدنيين وتدمير مبان سكنية خاصة وغيرها من البنى التحتية المدنية.

وأوضحت أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على إجراء عمليات هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث تم تسجيل أكثر من 30 محاولة هجومية، ولا تزال باخموت ومارينكا في بؤرة الأعمال العدائية، محذرة من أن احتمال قيام روسيا بشن المزيد من الضربات الصاروخية والجوية عبر كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة (كييف) سيرهي بوبكو "إنه خلال الليل أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع المسيرات الانتحارية التي تم إطلاقها تجاه كييف"، وأشار إلى أن القوات الروسية هاجمت كييف من الجو بوابل من القصف خلال الأيام الستة الماضية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.