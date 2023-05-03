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أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية للنازحين من السودان

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية للنازحين من السودان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
تعليم الجيزة: لن يُسمح للطالب بدخول امتحانات الإعدادية دون تسجيل الاستمارة
 
وزير التعليم يشدد على عدم السماح بأى حالات غش بامتحانات نهاية العام
 
وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول أوروبى جهود مصر لوقف إطلاق النار فى السودان
 
متحدث التموين يؤكد دعم السلع التموينية بمبلغ سنوى يقترب من 36 مليار جنيه
 
مدير "تعليم الجيزة" يصدر قرارا برفع كفاءة ملاعب المديرية
 

 


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