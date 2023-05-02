وزير الأوقاف: حجم عمارة المساجد في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق

كتب لؤى على

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العام المالي الحالي 2022 / 2023م من أفضل الأعوام التي تم فيها فرش وتجديد فرش المساجد، حيث تم فرش أكثر من 2300 مسجد بإجمالي مساحة تقدر بنحو 670 ألف متر بتكلفة تقدر بنحو 141 مليون جنيه، والتي تعتبر أعلى كمية فرش تتاح للمساجد في تاريخ وزارة الأوقاف، مضيفًا أن وزارة الأوقاف تعمل وفق معايير دقيقة تعتمد على النظام والأولويات، فالوزارة تعطي أولوية للمساجد التي يتم افتتاحها، ولا توجد لدينا قائمة انتظار على الإطلاق لمساجد الافتتاح ولا يوجد مسجد واحد "افتتاح" على مستوى الجمهورية سواء تقدم به أحد السادة النواب أم أحد المواطنين أم عن طريق المديريات لم يتم فرشه، والعبرة بمدى احتياج المسجد إلى الفرش، وتقوم المديريات الإقليمية بعمل معاينة دقيقة لجميع المساجد، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لا تتأخر في ذلك على الإطلاق سواء في مساجد الافتتاح أم غيرها.

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة طرحت خلال العام المالي 2022/ 2023م على نفقتها ومن موازنتها ومواردها الذاتية 518 مسجدًا هذا العام، وقد تم الانتهاء من 245 مسجدًا وجار العمل في 273 مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (10172) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (10,4) مليار جنيه، منها (4445) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,6) مليار جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (5727) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (4,8) مليار جنيه.

يضاف إلى ذلك ما تم في هذه المرحلة من عمارة غير مسبوقة للمساجد الكبرى على الإطلاق لا في مصر ولا في أي دولة أخرى، ولا من حيث عدد المساجد أو نوعيتها، وما حدث من تطوير في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) جعل من المسجد قبلة جديدة تليق بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) وساحته، وليس ذلك خاص بمسجد الإمام الحسين فقط، بل شمل ذلك مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمصر القديمة، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) الذي يتم تطويره ، كم يجري الانتهاء من أعمال تطوير مسجد الظاهر بيبرس والكثير من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، فضلا عن الخطة العامة للإحلال والتجديد والصيانة والتطوير .

وأضاف وزير الأوقاف أن ما حدث في المساجد في شهر رمضان المبارك من تكثيف العمل الدعوي بالمساجد ومشاركة كبار القراء في صلاتي القيام والتهجد لأول مرة أدى إلى إقبال غير مسبوق على المساجد في الشهر الفضيل، وقيام المساجد بدورها، هذا إلى جانب الأداء المشرف للأئمة الموفدين الذين قاموا بجهد كبير خارج مصر خلال شهر رمضان، والعديد من دول العالم قد أشادوا بالأداء المتفرد لموفدي الأوقاف من الأئمة والقراء.

وعن تحسين الأحوال المالية للأئمة أكد وزير الأوقاف أن بداية تعيين الإمام الآن لا تقل عن بداية تعيين الطبيب وبالأرقام، فأول تعيين للإمام الحاصل على الليسانس 7250 جنيهًا وهي بداية معقولة ومقبولة بالقياس للبدايات الأخرى، ولدينا طموح فيما هو أعلى من ذلك، فإن كان من حملة الماجستير فسيكون تعيينه 7650 جنيهًا، وإن كان من حملة الدكتوراه فستكون بداية تعيينه 7950 جنيها، أما بالنسبة للدرجات الأخرى فمتوسط راتب الإمام في الدرجة الأولى من حملة الليسانس 9306 جنيه، ومن حملة الماجستير 9706 جنيه، من حملة الدكتوراه 10 آلاف جنيه في أول الدرجة، وهذا يعني أن أقل زيادة لأحدث إمام معين قد بلغت (5833) جنيهًا شهريـًّا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في حين بلغت زيادة بعض الأئمة (7257,03) جنيه شهريـًّا، هذا بالنسبة للأئمة ونحن نسير على الدرب وتوجيهات الرئيس كانت واضحة كلما حسنا الموارد الذاتية حسنا وضع الإمام، هذا إضافة إلى صرف الزي المجاني للإمام.

وفيما يتصل ببرامج التدريب فإن برامج التدريب بوزارة الأوقاف لا تنقطع ما بين تدريب نوعي تراكمي، وما بين تدريب متخصص كالتدريب على برامج الحاسب الآلي من خلال مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ولدينا الآن في أكاديمية الأوقاف الدفعة السادسة المتكاملة، ودورة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي تقدمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالشراكة مع أكاديمية الأوقاف الدولية، ودورة ستعقد الأسبوع القادم خاصة بأئمة شمال سيناء، وهناك أيضًا دورة تليها لقادة فكر، كما أعلنا عن 300 منحة ماجستير مجانية على نفقة الأوقاف، بالإضافة إلى العديد من المسابقات التثقيفية وبرامج القراءة الصيفية التي لا تنقطع وهناك تكثيف غير مسبوق في عملية التدريب وعملية التأهيل والتثقيف.

وعن قضية النشء فقد أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة أقامت أعظم برنامج صيفي في تاريخ مصر ولم يتم تنفيذه بأي دولة أخرى، حيث عُقد في سبعة آلاف مسجد ونخطط هذا العام أن ينطلق البرنامج الصيفي للأطفال في 14 مايو في 20 ألف مسجد ونستهدف الوصول إلى مليون طفل خلال هذا العام.

كما تحدث عن جهود الوزارة في تعظيم إيرادات هيئة الأوقاف التي من المتوقع أن تصل هذا العام بإذن الله تعالى إلى 2,2 مليار جنيه وهو أعلى عائد في تاريخ الهيئة.