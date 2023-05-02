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وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول أوروبى جهود مصر لوقف إطلاق النار فى السودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:35 م
وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول أوروبى جهود مصر لوقف إطلاق النار فى السودان اتصال هاتفى بين الوزير شكرى وجوزيب بوريل
كتب أحمد جمعة

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً مساء اليوم الثلاثاء، من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان، بحسب ما صرح به السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة والاتصالات الجارية حتى تاريخه بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، كما تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المسئول الأوروبي أعرب من جانبه عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى الجهود التي اضطلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطني الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيين، وقد اتفق الطرفان في نهاية الإتصال على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل لحل للأزمة.

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جوزيب بوريل

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اخبار السودان

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