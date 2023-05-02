وأضاف كمال، خلال اتصال هاتفي مع "الأخبار" المذاع عبر قناة " دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن المنحة التي يتم إعطاؤها للأسر الأكثر احتياجا تكون من خلال شبكة توزيع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوي الجمهورية ما بين المجمعات الاستهلاكية وفروع منافذ مشروع جمعيتي، واستمرار الإمداد بالسلع من جانب ما يقرب من 1500 مخزن تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، بمجهودات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين بها ما يقرب من 30 سلعة متنوعة ما بين الزيوت والسكر والأرز والمكرونة والشاي وبعض المساحيق وباقي السلع الأخرى، منوها في الوقت ذاته بوجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع.

وأشار إلى انتظام صرف التموين على عدد 64 مليون مستفيد من خلال 23 مليون بطاقة، وهناك غرفة عمليات في قطاع الرقابة والتوزيع منذ أمس ، كما أن المركز الإعلامي للوزارة يتابع انتظام صرف السلع من جانب المنافذ ولم ترد أي شكوى حتى الآن من المواطنين.



وأكد استمرار دعم منظومة الخبز في البطاقة التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.