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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفتاة لاتجارها فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 29 مايو 2023 07:05 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفتاة لاتجارها فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمة "ص.ش.د" ربة منزل بالسجن المشدد 3  سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمة بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة القسم وترويج بضاعتها على المتعاطين وأصحاب الكيف  وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المهمة وبحوزتها عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتها  اعترفت بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

 


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