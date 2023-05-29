اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 06:34 م
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المشدد 6سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 29 مايو 2023 06:34 م
المشدد 6سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ع" عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة قسم أول سوهاج.

 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين  بدائرة القسم وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

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