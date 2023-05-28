عادل الغضبان يهنئ الرئيس السيسى بحصول ميناء بورسعيد على المركز العاشر عالميا

بورسعيد محمد فرج

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، والمركز الأول على مستوى موانئ الجمهورية، بناء على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، والذي أشار إلى تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا النجاح والتميز يعد من ثمار قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أصدر قرار إنشاء ميناء شرق بورسعيد، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الابيض المتوسط، وايضا إنشاء الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، متمنيا لسيادته دوام التوفيق ، ولمصرنا العزيزة استمرار التقدم والازدهار والتنمية في شتى المجالات.

كما يوجه محافظ بورسعيد الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المثمرة والمتابعة المستمرة لمستجدات الاوضاع داخل ميناء بورسعيد، وتقديم الدعم المتواصل.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر ايضا للدكتور محمد معيط وزير المالية ، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التجارة الالكترونية (mts) قبطان اسامة رباح الشريف ، والذي تم إنشاؤها في جمهورية مصر العربية كأول شركة رائدة على مستوى العالم، موجها الشكر أيضا لشركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة قناة السويس لتداول الحاويات، وكافة العاملين بالمنظومة ، وذلك على الجهود والتعاون المثمر لتحقيق هذا المستوى من التميز والأداء بميناء بورسعيد، والذي كان ثمار جهود وتنسيق متواصل بين كافة الجهات المعنية.