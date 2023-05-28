استمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، استمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الاعدادية ببنى سويف، والتي كان قد جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري ، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 310 لجان على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه زار اليوم لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بالقطاع " أ " بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ، والذي يشهد أعمال تصحيح وتقدير درجات لأكثر من 30 ألف طالبا وطالبة بالمدارس التابعة لإدارات تعليم ،بني سويف وببا واهناسيا، وذلك بالتزامن مع انتظام أعمال التقدير بالقطاع الثاني " ب"، ويشمل "الواسطى ، ناصر ، سمسطا ، الفشن" ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة.

وأكد محمد عبدالتواب، على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الإعدادية، متفقداً حجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي وحجرات الرصد والمراجعة وحجرات تقدير الدرجات والتي بدأت الخميس الماضى.