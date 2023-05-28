اعرف نتيجتك بالإعدادية فى الوادى الجديد للعام الدراسى 2022/2023

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقوم بزيارة للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق.

والجدير بالذكر أن 5022 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023.