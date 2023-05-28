اليوم السابع
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اعرف نتيجتك بالإعدادية فى الوادى الجديد للعام الدراسى 2022/2023

الأحد، 28 مايو 2023 05:35 م
اعرف نتيجتك بالإعدادية فى الوادى الجديد للعام الدراسى 2022/2023 محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقوم بزيارة للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق.
 
والجدير بالذكر أن 5022 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023.
 
 
 
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