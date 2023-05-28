أخبار مصر.. الأوقاف تطلق مسابقة "اعرف قدر نبيك" بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، ألقى المركز الضوء على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، والذي أشار إلى تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي بأن استقرار السودان ينعكس على الأطراف الإقليمية أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. مصدر أمنى: لا صحة لمزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بتعرض السائحين العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات. نتيجة خامسة ابتدائى وثانية إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس بدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.