اليوم السابع
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تعليم القاهرة تعلن نتيجة صفوف النقل إلكترونيا عبر هذا الرابط

الخميس، 25 مايو 2023 01:18 م
تعليم القاهرة تعلن نتيجة صفوف النقل إلكترونيا عبر هذا الرابط طلاب صفوف النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة، تمهيدا لإعلانها الأسبوع القادم بعد انتهاء تصحيحها.

النتيجة على اللينك التالى:
http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages
 
وأدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي بالقاهرة وما يعادله، الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله كانت في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.
 
وكانت امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله كانت فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو. 
 
وكانت امتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية كانت من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.

 


نتيجة صفوف النقل

صفوف النقل

التعليم الأساسي

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة 4 ابتدائي

نتيجة 1 اعدادي



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