اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 11:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الوادى الجديد

الأحد، 28 مايو 2023 10:19 ص
وزير التعليم يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الوادى الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المدارس والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية.
 
وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
 
ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي، تفقد مجمع ٣٠ يونيو الحكومي، وتفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية "نموذج للتعليم الفني" التي تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة، وتفقد مبنى مدرسة الخارجة المتميزة والمتكاملة، كما يتفقد الوزير سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.
 
ومن المقرر أن يفتتح الدكتور رضا حجازي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.
 
ويعقد الوزير أيضا، خلال الزيارة، اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

جدول امتحانات الدبلوم التجاري 2023

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 pdf

موعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

امتحانات الدبلوم الزراعي 2023

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الترم الثاني

جدول امتحانات دبلوم صنايع قسم كهرباء 2023

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الترم الثانى

امتحانات دبلوم تجارة 2023

امتحانات الدبلومات

اليوم السابع بلس

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

تداول امتحانات الدبلومات

تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

تداول أسئلة امتحان الدبلومات



الموضوعات المتعلقة

رضا حجازى يتفقد امتحانات العملى للدبلومات.. ويؤكد: تطوير التعليم الفنى لدعم الصناعة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:25 م

وزير التعليم فى جولة مكوكية بأسوان.. رضا حجازى يفتتح مدرستين ويضع حجر أساس لمجمع تعليمى.. يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل الثانوى.. يغرس شجرة لزيادة المساحات الخضراء بالمدارس..ويجتمع بالقيادات التعليمية

الخميس، 18 مايو 2023 06:47 م

رضا حجازى: استراتيجية الوزارة تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:13 م

رضا حجازى يستعرض جهود تطوير التعليم مع وفد 120 جامعة أمريكية.. صور

الأحد، 14 مايو 2023 06:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة