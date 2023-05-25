نصائح مهمة لتقليل السعرات الحرارية

كتب – حسام الشقويرى

نقص السعرات الحرارية يعنى أن عدد السعرات الحرارية التى تحرقها يتجاوز عدد السعرات الحرارية التى تتناولها، ما يؤدى إلى فقدان الوزن، وهناك ثلاث طرق ممكنة لتحقيق النقص فى السعرات الحرارية، الأولى هو زيادة عدد السعرات الحرارية التى تحرقها من خلال التمرين، والثانية هو تقليل السعرات الحرارية من خلال النظام الغذائى، والثالثة هو القيام بالقليل من الاثنين، وفقا لما نشره موقع health.

ويمكن أن يكون تحقيق عجز فى السعرات الحرارية مفيدًا لفقدان الوزن والصحة العامة، لكن خلق عجز كبير فى السعرات الحرارية يمكن أن يؤدى إلى مخاطر صحية، ومن المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل البدء فى نقص السعرات الحرارية من أجل إنقاص الوزن بأمان وفعالية.

كيف تصل بأمان إلى نقص السعرات الحرارية؟

الطريقة الأكثر أمانًا لتحقيق عجز فى السعرات الحرارية هى إجراء تغييرات تسمح لك بحرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله مع الاستمرار فى تغذية جسمك بشكل صحيح، ويمكنك الوصول إلى عجز فى السعرات الحرارية عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية أو زيادة إنتاج السعرات الحرارية من خلال النشاط البدنى، ويمكنك أيضًا القيام بالأمرين معًا، وعلى سبيل المثال ستخلق عجزًا بمقدار 500 سعرة حرارية عن طريق قطع 250 سعرًا حراريًا من نظامك الغذائى يوميًا وحرق 250 سعرًا حراريًا إضافيًا من خلال التمرين.

ويمكنك أيضًا خفض السعرات الحرارية من خلال الصيام المتقطع، والذى يتضمن تجنب تناول الطعام لفترة زمنية معينة.

للصيام المتقطع أربع طرق..

1 - تتضمن التغذية المقيدة بالوقت قصر فترة تناول الطعام على عدد معين من الساعات فى اليوم والصيام لبقية الـ24 ساعة، على سبيل المثال، يعنى الصوم المتقطع 16: 8 أنك تصوم لمدة 16 ساعة يوميًا وتناول الطعام فى إطار زمنى مدته ثمانى ساعات، مثل 9 صباحًا إلى 5 مساءً أو 12 مساءً إلى 8 مساءً.

2 - يعنى صيام اليوم البديل أنك تأكل الحد الأدنى من السعرات الحرارية كل يوم وتتبع نمط الأكل المعتاد فى الأيام البديلة.

3 - الصيام يعنى أنك تحد من سعراتك الحرارية يومين فى الأسبوع وأن تأكل بشكل طبيعى خمسة أيام كل أسبوع.

4 - يتضمن الصيام الدورى تقييد السعرات الحرارية لعدة أيام متتالية، مثل 5 أيام متتالية مرة واحدة فى الشهر مع عدم صيام الأيام المتبقية.