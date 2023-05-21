احترس.. 9 آثار سلبية لاستخدام المحليات الصناعية منها زيادة الوزن

المُحليات الصناعية هي مواد تُستخدم لتحلية الأطعمة والمشروبات بدلاً من السكر الطبيعي، يطلق عليها اسم "مصطنعة" لأنها غير موجودة في الطبيعة ولكن يتم تصنيعها كيميائيًا، تستخدم المحليات الصناعية على نطاق واسع في الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ومشروبات الحمية والعلكة الخالية من السكر، المحليات الصناعية مفيدة للصحة لأنها تساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في إدارة الوزن، إنها خيار ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذين يحتاجون إلى الحد من تناول السكر ، ومع ذلك ، تأتي المحليات الصناعية مع بعض الجوانب السلبية أيضًا، تشير بعض الأبحاث إلى أن المحليات الصناعية قد تحفز الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وبالتالي تساهم في زيادة الوزن، وإليك بعض الآثار السلبية الشائعة لاستهلاك المحليات الصناعية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".
احترس.. 9 آثار سلبية لاستخدام المحليات الصناعية منها زيادة الوزنالأحد، 21 مايو 2023 03:00 ص
زيادة الوزن
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