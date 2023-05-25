محافظة القاهرة تطلق مبادرة منظمة الصحة العالمية "الشراكة من أجل مدن صحية"

كتب سيد الخلفاوى

أطلق الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، نائبًا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ترافقه، الدكتورة نعيمة القصير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر صباح اليوم باطلاق مبادرة منظمة الصحة العالمية "الشراكة من أجل مدن صحية" بمدرسة الشهيد مصطفى حافظ بعين شمس بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية ووزارتى الصحة، والتربية والتعليم ومحافظة القاهرة

وتتكون المبادرة من شبكة عالمية مدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية وتضم 70 مدينة من بينها القاهرة، وتهدف لانقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان والسكرى وأمراض القلب والسمنة عن طريق مواجهة ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية إليهم باختيار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى تطبيق معايير التغذية الدولية للأطعمة المقدمة والمباعة فى المؤسسات العامة وبصفة خاصة فى المدارس الحكومية الإبتدائية عن طريق تقديم بدائل صحية ولذيذة للطلاب فى مقصف المدرسة بأسعار مناسبة مع رفع كفاءته وتوفير الأدوات اللازمة لاعداد تلك البدائل.

والمبادرة تستهدف 16 مدرسة بالقاهرة تم تطبيق مرحلتها التجريبية الأولى فى 3 مدارس هى مدرسة الشهيد عبد الحافظ الإبتدائية بالسيدة زينب، ومدرسة العطار الإبتدائية بشبرا، ومدرسة الشهيد مصطفى حافظ الإبتدائية بعين شمس، ويشمل البرنامج رفع كفاءة البنية الاساسية لمقصف المدرسة لتناسب إعداد وتقديم الوجبات الصحية به، ونشر اللوحات الارشادية للأغذية المفيدة والبدائل الصحية للأغذية الضارة على الحوائط ودرجات السلم لتكون فى مرمى نظر التلاميذ طوال الوقت، مع تعليم الطلاب فائدة الأغذية الصحية عبر مجموعة من الألعاب والمسابقات لتغيير سلوكهم الغذائى نحو الأفضل.

شهد الحفل أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة، وكيلي لارسون، وأبالا جواثا كورتا، ممثلى مؤسسة بلومبيرج الخيرية، ود.دوجلاس بيتشر، وجيني أرنولد، وسوزانا روبنسن، ممثلى المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف ، ود. راندا أبو النجا، مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية والتغذية لمنظمة الصحة العالمية بمكتب مصر، ومنسق الشراكة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية من أجل إعلان محافظة القاهرة كمدينة صحية رسالة لابد أن تعمم على كل مدارس محافظة القاهرة ، بهدف الارتقاء بالصحة العامة لطلاب المدارس.

وأكد محافظ القاهرة أن التطوير الذى تشهده محافظة القاهرة، خاصة خلال السنوات الـ10 منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم بمصر، والإنجازات التى تتم تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن، وتوفير حياة كريمة له من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية التى تساهم فى تحسين الخدمات الصحية والمعيشية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة، بما تحمله من تاريخ عريق يمتد لأكثر من 1054 عامًا، تحتاج منا بذل المزيد من الجهد لتصبح القاهرة نموذجًا لكل مدن العالم من خلال الشراكات مع الأصدقاء، مثل منظمة الصحة العالمية ومؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية.

وثمن محافظ القاهرة الدور الذى تقوم به د. نعيمة القصير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر وفريق العمل المتميز الذى يرافقها والمسئولين من مكتب جنيف لدعم تلك المبادرة متمنيًا استمرار التعاون المثمر والبناء بينهم وبين محافظة القاهرة.

كما وجه محافظ القاهرة الشكر لوزارتى التربية والتعليم، والصحة على ما قدموه من جهد مميز لإنجاح المبادرة وتحقيق الإستفادة منها بما ينعكس على صحة أبنائنا طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس محافظة القاهرة.